Университет Бригама Янга разгромил соперника в NCAA, Егор Дёмин пропустил матч

Сегодня, 12 декабря, завершился очередной матч в рамках регулярного чемпионата студенческой лиги NCAA, в котором университет Бригама Янга (BYU) принимал Калифорнийский государственный университет во Фресно. Игра завершилась со счётом 95:67 в пользу домашней команды.

Самым результативным игроком встречи стал защитник Тревин Кнелл, на счету которого 22 очка (8 из 11 с игры, где 4 из 6 — трёхочковые; 2 из 3 — штрафные). В составе BYU 17 очками также отметился форвард Ричи Саундерс.

Отметим, что российский защитник Егор Дёмин не принял участия в матче. Ранее в интервью «Чемпионату» отец 18-летнего игрока Владимир Дёмин отметил, что у его сына травма, которая была получена в проигранном матче с Провиденсом. Перед сегодняшней игрой главный тренер «Кугарз» Кевин Янг добавил, что у Егора ушиб колена.