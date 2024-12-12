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Хьюстон Рокетс — Голден Стэйт Уорриорз, результат матча 12 декабря 2024, счет 91:90, 1/4 финала Кубка НБА 2024/2025

«Хьюстон» одолел «Голден Стэйт» в четвертьфинале Кубка НБА, Стефен Карри набрал 19 очков
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В ночь с 11 на 12 декабря мск на арене «Тойота-центр» в Хьюстоне (США, штат Техас) завершился матч 1/4 финала Кубка НБА — регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Хьюстон Рокетс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Хозяева площадки одержали победу со счётом 91:90.

НБА — регулярный чемпионат
12 декабря 2024, четверг. 05:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
91 : 90
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Хьюстон Рокетс: Холидей, Томпсон, Ландейл, Грин, Ванвлит, Уитмор, Тэйт, Брукс, Смит II, Адамс, Шеппард, Исон, Уильямс, Шенгюн, Грин
Голден Стэйт Уорриорз: Пэйтон II, Куминга, Андерсон, Подзиемски, Луни, Хилд, Сантос, Грин, Карри, Джексон-Дэвис, Уотерс III, Спенсер

Самым результативным игроком матча стал турецкий центровой «Рокетс» Алперен Шенгюн, который оформил дабл-дабл — на его счету 26 очков и 11 подборов, а также пять ассистов. Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри набрал 19 очков, а также сделал три подбора и отдал пять результативных передач.

В полуфинале Кубка НБА «Хьюстон» сыграет с «Оклахома-Сити Тандер», которая днём ранее обыграла «Даллас Маверикс» со счётом 118:104.

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