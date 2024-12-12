Результаты игрового дня НБА 12 декабря: кто вышел в полуфинал Кубка НБА

В ночь с 11 на 12 декабря мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025, совмещённый с розыгрышем Кубка НБА. В рамках двух турниров состоялись два матча 1/4 финала Кубка НБА и регулярного чемпионата. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их итоговыми результатами.

Все результаты игрового дня НБА 12 декабря

«Нью-Йорк Никс» — «Атланта Хоукс» — 100:108.

«Хьюстон Рокетс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 91:90.

Таким образом, «Атланта Хоукс» и «Хьюстон Рокетс» стали участниками полуфиналов Кубка НБА. Ранее стало известно, что в полуфинал вышли «Милуоки Бакс», который сыграет на этой стадии с «Атлантой», и «Оклахома-Сити Тандер», которая будет соперничать за выход в финал с «Хьюстоном».

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