Результаты игрового дня НБА 12 декабря: кто вышел в полуфинал Кубка НБА
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В ночь с 11 на 12 декабря мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025, совмещённый с розыгрышем Кубка НБА. В рамках двух турниров состоялись два матча 1/4 финала Кубка НБА и регулярного чемпионата. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их итоговыми результатами.
Все результаты игрового дня НБА 12 декабря
- «Нью-Йорк Никс» — «Атланта Хоукс» — 100:108.
- «Хьюстон Рокетс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 91:90.
Таким образом, «Атланта Хоукс» и «Хьюстон Рокетс» стали участниками полуфиналов Кубка НБА. Ранее стало известно, что в полуфинал вышли «Милуоки Бакс», который сыграет на этой стадии с «Атлантой», и «Оклахома-Сити Тандер», которая будет соперничать за выход в финал с «Хьюстоном».
НБА — регулярный чемпионат
12 декабря 2024, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
100 : 108
Атланта Хоукс
Атланта
Нью-Йорк Никс: Топпин, Buie, Пэйн, Макбрайд, Харт, Дадье, Ачиува, Ануноби, Брансон, Колек, Симс, Бриджес, Таунс, Райан
Атланта Хоукс: Джонсон, Бафкин, Дэниэлс, Родди, Рисашер, Янг, Хантер, Богданович, Капела, Оконгву, Нэнс, Мэтьюз, Крейчи
НБА — регулярный чемпионат
12 декабря 2024, четверг. 05:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
91 : 90
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Хьюстон Рокетс: Холидей, Томпсон, Ландейл, Грин, Ванвлит, Уитмор, Тэйт, Брукс, Смит II, Адамс, Шеппард, Исон, Уильямс, Шенгюн, Грин
Голден Стэйт Уорриорз: Пэйтон II, Куминга, Андерсон, Подзиемски, Луни, Хилд, Сантос, Грин, Карри, Джексон-Дэвис, Уотерс III, Спенсер
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