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Инсайдер рассказал, намерен ли Леброн Джеймс уйти из «Лейкерс»

Инсайдер рассказал, намерен ли Леброн Джеймс уйти из «Лейкерс»
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Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст высказался по поводу возможного обмена лёгкого форварда и лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в другую команду.

Леброн Джеймс Подробнее

«Уорриорз» мечтали объединить Леброна с Стефом Карри и Дрэймондом Грином ещё с прошлого года. Они делали запрос на обмен, но он был отклонён в феврале прошлого года.

Это произошло ещё до того, как Леброн сыграл под руководством Стива Керра вместе со Стефом Карри и завоевал золотую медаль этим летом (на Олимпиаде-2024. — Прим. «Чемпионата»).

Поэтому «Уорриорз» наверняка продолжат следить за развитием ситуации. Однако я не думаю, что они предпримут какие-либо шаги, пока не будут уверены, что эта возможность окончательно закрыта. В любом случае многое зависит от самого Леброна.

У него есть пункт о запрете обмена, и пока он не давал никаких сигналов о желании покинуть «Лейкерс». Напротив, его приоритет — усиление состава команды, а не переход в другую», — рассказал Уиндхорст в эфире программы Get Up.

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