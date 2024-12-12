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Стали известны все полуфиналисты Кубка НБА

Стали известны все полуфиналисты Кубка НБА
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По итогам четвертьфинальных матчей определились все участники 1/2 финала Кубка НБА сезона-2024/2025. На этой стадии борьбу за победу в турнире продолжат четыре клуба — «Милуоки Бакс», «Оклахома-Сити Тандер», «Атланта Хоукс» и «Хьюстон Рокетс».

Оба полуфинала состоятся в ночь с 14 на 15 декабря мск и пройдут на нейтральной площадке — «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе (США, штат Невада). «Милуоки Бакс» сыграет за выход в финал с «Атлантой Хоукс», соперником «Оклахома-Сити Тандер» станет «Хьюстон Рокетс».

Все пары 1/2 финала Кубка НБА:

  • 0:30 мск — «Милуоки Бакс» — «Атланта Хоукс».
  • 4:30 мск — «Оклахома-Сити Тандер» — «Хьюстон Рокетс».
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