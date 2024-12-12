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Чемпион НБА: Дирк был сильно болен, а Леброн с Уэйдом решили над этим посмеяться

Чемпион НБА: Дирк был сильно болен, а Леброн с Уэйдом решили над этим посмеяться
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Бывший центровой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и чемпион лиги 2011 года в составе «Даллас Маверикс» Брендан Хэйвуд вспомнил финальную серию плей-офф сезона-2010/2011 с «Майами Хит», в которой «Даллас» в итоге одержал победу со счётом 4-2.

«И еще одна вещь, которая нам действительно не понравилась в той серии, — это то, что Дирк был сильно болен, а они решили над этим посмеяться. Помните, как Леброн и Ди Уэйд начали кашлять, изображая: «О, я болен, брат»? Это выглядело как насмешка. В тот момент вся наша команда была полностью сосредоточена. Мы были на 100% настроены серьёзно, потому что понимали: «Эй, Дирк, просто ничего никому не говори». Мы знали, что он был болен, но старались держать это в тени.

И ещё мы помнили, что у Дирка уже была неприязнь к Ди Уэйду из-за их прошлой встречи в финале (2006 год. — Прим. «Чемпионата») и тех слов, которые Уэйд сказал после той серии. Так что мы уже поддерживали Дирка как нашего лидера. А после этого инцидента с насмешками это стало для нас личным. Мы подумали: «Теперь это точно переходит границу. Это наш лидер. Это наш парень». И да, после этого момента мы все были максимально сосредоточены. Все без исключения», — рассказал Хэйвуд во время подкаста Run Your Race.

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