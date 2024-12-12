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Согласны ли вы, что в последние секунды матча «Хьюстон» — «Голден Стэйт» было нарушение?

Согласны ли вы, что в последние секунды матча «Хьюстон» — «Голден Стэйт» было нарушение?
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Сегодня, 12 декабря, завершился очередной матч в рамках 1/4 финала Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Хьюстон Рокетс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Игра завершилась со счётом 91:90 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
12 декабря 2024, четверг. 05:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
91 : 90
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Хьюстон Рокетс: Холидей, Томпсон, Ландейл, Грин, Ванвлит, Уитмор, Тэйт, Брукс, Смит II, Адамс, Шеппард, Исон, Уильямс, Шенгюн, Грин
Голден Стэйт Уорриорз: Пэйтон II, Куминга, Андерсон, Подзиемски, Луни, Хилд, Сантос, Грин, Карри, Джексон-Дэвис, Уотерс III, Спенсер

Центровой «Хьюстона» Алперен Шенгюн на последней минуте уменьшил разрыв до одного очка, после чего разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри промахнулся в следующей атаке. Затем форвард гостей Жонатан Куминга нарушил правила на Джейлене Грине в борьбе за подбор, что позволило последнему выполнить два штрафных броска и вывести «Рокетс» вперёд.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Позже защитник Брэндин Подзиемски попытался забросить трёхочковый, который потенциально мог принести «Голден Стэйт» победу, но неудачно. Примечательно, что главный тренер «Уорриорз» Стив Керр остался недоволен нарушениями правил со стороны Куминги, полагая, что судьи могли бы просто дать тайм-аут хозяевам.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос — согласны ли вы, что в последние секунды матча «Хьюстон» — «Голден Стэйт» было нарушение?

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Новости. Баскетбол
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