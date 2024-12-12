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Чемпион НБА назвал суперзвёзд, которые сделают «Голден Стэйт» фаворитами в борьбе за титул

Чемпион НБА назвал суперзвёзд, которые сделают «Голден Стэйт» фаворитами в борьбе за титул
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46-летний американский профессиональный баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за восемь различных команд и ставший чемпионом лиги в составе «Сан-Антонио Спёрс», Стивен Джексон заявил, что только четырёхкратный чемпион лиги Леброн Джеймс из «Лос-Анджелес Лейкерс» и звёздный Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс») способны превратить команду «Голден Стэйт Уорриорз» в претендента на титул.

«Есть только два человека, которые, возможно, могли бы пойти туда и сделать их настоящим контендером. Это были бы Яннис или Леброн. Я не вижу никого другого. Если они выберут одного из них, тогда у них появятся огромные шансы на титул», — приводит слова Джексона издание The Sports Rush.

Ранее боец UFC Колби Ковингтон раскритиковал Леброна Джеймса за связь со скандальным рэпером Пи Дидди.

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