Расписание матчей Евролиги 12 декабря

В четверг, 12 декабря, запланирован очередной игровой день в рамках регулярного элитного клубного чемпионата — Евролиги. В общей сложности состоится пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием каждой из этих встреч.

Расписание Евролиги на 12 декабря:

20:45 мск — «Фенербахче» — «Монако»;

21:00 мск — «Альба» — «Партизан»;

22:30 мск — «Баскония» — «Виртус»;

22:45 мск — «Реал» Мадрид — «Жальгирис»;

22:45 мск — «Бавария» — «Маккаби» Тель-Авив.

Лидером Евролиги сезона-2024/2025 после 14 игр является французский «Париж», на счету которого 11 побед в 14 матчах. Французы обладают серией из 10 выигранных встреч.