Расписание матчей Евролиги 12 декабря
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В четверг, 12 декабря, запланирован очередной игровой день в рамках регулярного элитного клубного чемпионата — Евролиги. В общей сложности состоится пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием каждой из этих встреч.
Расписание Евролиги на 12 декабря:
20:45 мск — «Фенербахче» — «Монако»;
21:00 мск — «Альба» — «Партизан»;
22:30 мск — «Баскония» — «Виртус»;
22:45 мск — «Реал» Мадрид — «Жальгирис»;
22:45 мск — «Бавария» — «Маккаби» Тель-Авив.
Евролига . Регулярный чемпионат. 15-й тур
12 декабря 2024, четверг. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Не начался
Монако
Монако, Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 15-й тур
12 декабря 2024, четверг. 21:00 МСК
Альба
Берлин, Германия
Не начался
Партизан
Белград, Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 15-й тур
12 декабря 2024, четверг. 22:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Не начался
Виртус
Болонья, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 15-й тур
12 декабря 2024, четверг. 22:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Жальгирис
Каунас, Литва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 15-й тур
12 декабря 2024, четверг. 22:45 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Лидером Евролиги сезона-2024/2025 после 14 игр является французский «Париж», на счету которого 11 побед в 14 матчах. Французы обладают серией из 10 выигранных встреч.
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