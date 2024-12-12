«Не знаю, что за хрень мы сейчас видим». Шакил О'Нил выступил с критикой современной НБА

Легендарный игрок НБА Шакил О'Нил раскритиковал современную лигу за большое количество трёхочковых бросков и мягкость.

«Что ж, эту игру, которую мы сейчас смотрим… я не знаю, что за хрень мы сейчас видим. Это чертовски ужасно. Лига стала мягкой, и я говорил это миллион раз. Это мягко, потому что все делают одно и то же. Это сводит меня с ума, чёрт возьми.

Я ненавижу то, что мы проиграли в погоне за тайной баскетбола. Что я имею в виду — каждое утро мы устраивали перестрелку, пытаясь разгадать, как, чёрт возьми, мы собираемся остановить [Патрика] Юинга? Как мы собираемся остановить Кевина Гарнетта? Как мы собираемся остановить Майкла Джордана и его команду? Как мы собираемся остановить «Юту» в их миллионе бросков?

Теперь мы делаем безумные размены при защите. Я видел, как «Лейкерс» играли со «Спёрс». У «Лос-Анджелеса» Остин Ривз поменялся и защищался против Вембаньямы. На этом я выключил телевизор. Как ты смеешь поставить парня ростом 195 см на игрока ростом 218 см и ждать, что он выключит его из игры?!» — приводит слова Шакила издание NBA Central.