Ресторан звезды НБА обвиняют в связи с аварией, где погибли семь человек

Ресторан Thirteen в Хьюстоне, штат Техас, принадлежащий разыгрывающему «Лос-Анджелес Клипперс» и 10-кратному участнику Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джеймсу Хардену, оказался в центре судебного разбирательства.

Как сообщает ABC News, заведение обвиняют в том, что оно подало алкоголь посетителю, который впоследствии стал виновником смертельной аварии, унёсшей жизни семи человек в 2023 году. В иске, поданном в окружной суд округа Харрис, ресторан упоминается как ответчик по делу о возмещении ущерба на сумму свыше $ 1 млн.

Согласно материалам дела, ресторан якобы «способствовал опьянению» Кристиана Даниэля Эрреры, который позже сел за руль в состоянии сильного алкогольного опьянения. Нарушив правила дорожного движения, он проехал на красный свет и столкнулся с другим автомобилем.

Жертвами трагедии стали бывший игрок НФЛ Ди Джей Хэйден, а также экс-футболисты университета Хьюстона Зак Маммиллиан и Ральф Орагву.

В заявлении ресторана выражены соболезнования семьям погибших. Представители заведения также пообещали предоставить дополнительную информацию по мере развития дела.