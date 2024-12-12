Европейский клуб установил редкое достижение по очкам за матч
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Литовский баскетбольный клуб из Паневежиса «Лиеткабелис», выступающий в Еврокубке, Литовской баскетбольной лиге (LBL) и Кубке короля Миндаугаса, стал автором уникального достижения.
Игроки «Лиеткабелиса» на протяжении последних пяти матчей набирают по 93 очка, а всего они смогли набрать такое количество очков в шести встречах за семь игр с 13 ноября.
13.11.2024 — У-БТ — «Лиеткабелис» — 100:93.
17.11.2024 — «СиБет» — «Лиеткабелис» — 84:82.
28.11.2024 — «Лиеткабелис» — «Умана Рейер» — 93:100.
01.12.2024 — «Лиеткабелис» — «Невежис» — 93:82.
04.12.2024 — «Лиеткабелис» — «Тюрк Телеком» — 93:98.
07.12.2024 — «Лиеткабелис» — «Шяуляй» — 93:76.
11.12.2024 — «Хапоэль» Иерусалис — «Лиеткабелис» — 97:93.
Еврокубок . Группа B. 8-й тур
13 ноября 2024, среда. 20:00 МСК
У-БТ
Клуж-Напока, Румыния
Окончен
100 : 93
Лиеткабелис
Паневежис, Литва
Еврокубок . Группа B. 9-й тур
28 ноября 2024, четверг. 20:00 МСК
Лиеткабелис
Паневежис, Литва
Окончен
93 : 100
ОТ
Умана Рейер
Венеция, Италия
Еврокубок . Группа B. 10-й тур
04 декабря 2024, среда. 20:00 МСК
Лиеткабелис
Паневежис, Литва
Окончен
93 : 98
Тюрк Телеком
Анкара, Турция
Еврокубок . Группа B. 11-й тур
11 декабря 2024, среда. 21:30 МСК
Хапоэль И
Иерусалим, Израиль
Окончен
87 : 93
Лиеткабелис
Паневежис, Литва
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