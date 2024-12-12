Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Европейский клуб установил редкое достижение по очкам за матч

Европейский клуб установил редкое достижение по очкам за матч
Аудио-версия:
Комментарии

Литовский баскетбольный клуб из Паневежиса «Лиеткабелис», выступающий в Еврокубке, Литовской баскетбольной лиге (LBL) и Кубке короля Миндаугаса, стал автором уникального достижения.

Игроки «Лиеткабелиса» на протяжении последних пяти матчей набирают по 93 очка, а всего они смогли набрать такое количество очков в шести встречах за семь игр с 13 ноября.

13.11.2024 — У-БТ — «Лиеткабелис» — 100:93.
17.11.2024 — «СиБет» — «Лиеткабелис» — 84:82.
28.11.2024 — «Лиеткабелис» — «Умана Рейер» — 93:100.
01.12.2024 — «Лиеткабелис» — «Невежис» — 93:82.
04.12.2024 — «Лиеткабелис» — «Тюрк Телеком» — 93:98.
07.12.2024 — «Лиеткабелис» — «Шяуляй» — 93:76.
11.12.2024 — «Хапоэль» Иерусалис — «Лиеткабелис» — 97:93.

Еврокубок . Группа B. 8-й тур
13 ноября 2024, среда. 20:00 МСК
У-БТ
Клуж-Напока, Румыния
Окончен
100 : 93
Лиеткабелис
Паневежис, Литва
Еврокубок . Группа B. 9-й тур
28 ноября 2024, четверг. 20:00 МСК
Лиеткабелис
Паневежис, Литва
Окончен
93 : 100
ОТ
Умана Рейер
Венеция, Италия
Еврокубок . Группа B. 10-й тур
04 декабря 2024, среда. 20:00 МСК
Лиеткабелис
Паневежис, Литва
Окончен
93 : 98
Тюрк Телеком
Анкара, Турция
Еврокубок . Группа B. 11-й тур
11 декабря 2024, среда. 21:30 МСК
Хапоэль И
Иерусалим, Израиль
Окончен
87 : 93
Лиеткабелис
Паневежис, Литва
Еврокубок. Календарь
Еврокубок. Турнирная таблица
Материалы по теме
Димитрис Итудис жёстко отреагировал на резкий вопрос о работе в России
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android