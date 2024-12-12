Европейский клуб установил редкое достижение по очкам за матч

Литовский баскетбольный клуб из Паневежиса «Лиеткабелис», выступающий в Еврокубке, Литовской баскетбольной лиге (LBL) и Кубке короля Миндаугаса, стал автором уникального достижения.

Игроки «Лиеткабелиса» на протяжении последних пяти матчей набирают по 93 очка, а всего они смогли набрать такое количество очков в шести встречах за семь игр с 13 ноября.

13.11.2024 — У-БТ — «Лиеткабелис» — 100:93.

17.11.2024 — «СиБет» — «Лиеткабелис» — 84:82.

28.11.2024 — «Лиеткабелис» — «Умана Рейер» — 93:100.

01.12.2024 — «Лиеткабелис» — «Невежис» — 93:82.

04.12.2024 — «Лиеткабелис» — «Тюрк Телеком» — 93:98.

07.12.2024 — «Лиеткабелис» — «Шяуляй» — 93:76.

11.12.2024 — «Хапоэль» Иерусалис — «Лиеткабелис» — 97:93.