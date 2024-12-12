Артест: Майкл Джордан не понимал, насколько я силён

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Рон Артест, который сменил имя на Метта Сэндифорд-Артест, рассказал историю о том, как легендарный шестикратный чемпион лиги Майкл Джордан готовился к возвращению на паркет и провёл индивидуальную тренировку с Артестом, который готовился к своему дебюту в лиге.

«Я впервые играл против Майкла [Джордана] летом, когда случайно сломал ему рёбра, я не бил его умышленно, мне было тогда 19 лет. Не думаю, что он понимал, насколько я силён.

Но, к сожалению, эта история вышла в свет, и люди сказали, что я специально ударил Майка», — приводит слова Артеста издание Nba Analysis.