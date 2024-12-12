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Сестра чемпиона НБА раскритиковала Илона Маска за его финансовое состояние

Сестра чемпиона НБА раскритиковала Илона Маска за его финансовое состояние
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Сестра 38-летнего доминиканского баскетболиста Эла Хорфорда, выступающего за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон Селтикс», Анна Хорфорд выступила с критикой в адрес американского предпринимателя, инженера и миллиардера Илона Маска и его финансового состояния.

«Миллиардеры не должны существовать. Увидела ролик, в котором подчёркивался тот факт, что деньги были изобретены около 5000 лет назад. Если бы вы получали средний доход в США (около $ 38 тыс.) КАЖДЫЙ ДЕНЬ в течение 5000 лет и никогда не тратили из них ни пенни, вы бы не получили и 25% того, что имеет Илон Маск сейчас», — приводит слова Анны издание Sportskeeda.

Позже она ответила на критику в социальных сетях: «ОПЯТЬ ЖЕ… $ 38 тыс. КАЖДЫЙ ДЕНЬ В ТЕЧЕНИЕ 5000 ЛЕТ! И вы всё равно не приблизились бы к его цифрам. Перестаньте защищать это».

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