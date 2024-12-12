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Судья разобрал момент с нарушением в матче Кубка НБА «Хьюстон» — «Голден Стэйт»

Судья разобрал момент с нарушением в матче Кубка НБА «Хьюстон» — «Голден Стэйт»
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58-летний американский профессиональный баскетбольный судья Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Билл Кеннеди разобрал момент с нарушением в концовке матча Кубка НБА «Хьюстон Рокетс» – «Голден Стэйт Уорриорз», закончившийся со счётом 91:90 в пользу техасской команды.

НБА — регулярный чемпионат
12 декабря 2024, четверг. 05:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
91 : 90
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Хьюстон Рокетс: Холидей, Томпсон, Ландейл, Грин, Ванвлит, Уитмор, Тэйт, Брукс, Смит II, Адамс, Шеппард, Исон, Уильямс, Шенгюн, Грин
Голден Стэйт Уорриорз: Пэйтон II, Куминга, Андерсон, Подзиемски, Луни, Хилд, Сантос, Грин, Карри, Джексон-Дэвис, Уотерс III, Спенсер

Журналист. Почему был зафиксирован фол в борьбе за подбор в ситуации борьбы в 80 футах (24,38 метра) от кольца на последних секундах?

Кеннеди. Защитник вступает в контакт с шеей и плечом, что влечёт за собой назначение персонального замечания.

Баскетболисты «Хьюстона» прошли в полуфинал Кубка НБА, где встретятся с представителями команды «Оклахома-Сити Тандер».

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