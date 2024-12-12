Судья разобрал момент с нарушением в матче Кубка НБА «Хьюстон» — «Голден Стэйт»

58-летний американский профессиональный баскетбольный судья Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Билл Кеннеди разобрал момент с нарушением в концовке матча Кубка НБА «Хьюстон Рокетс» – «Голден Стэйт Уорриорз», закончившийся со счётом 91:90 в пользу техасской команды.

Журналист. Почему был зафиксирован фол в борьбе за подбор в ситуации борьбы в 80 футах (24,38 метра) от кольца на последних секундах?

Кеннеди. Защитник вступает в контакт с шеей и плечом, что влечёт за собой назначение персонального замечания.

Баскетболисты «Хьюстона» прошли в полуфинал Кубка НБА, где встретятся с представителями команды «Оклахома-Сити Тандер».