Андрей Воронцевич: мне очень приятно попасть в число 100 лучших баскетболистов Евролиги

Форвард санкт-петербургского «Зенита» Андрей Воронцевич отреагировал на попадание в список 100 баскетболистов, которые стали объектами голосования «25 лучших игроков в истории турнира».

«Мне очень приятно попасть в число 100 лучших баскетболистов Евролиги за 25 лет. Это очень почётно для меня. Столько лет работать, помогать своим командам и стране в достижении результатов, получить возможность быть в числе лучших — для меня это лучшая награда и похвала. Хотя всегда непросто получать индивидуальные награды в командных видах спорта.

Личные достижения такого уровня — это высший пилотаж. Но хочу подчеркнуть, что личная статистика для меня не главное: важно помогать команде и партнёрам добиваться серьёзных результатов», — приводит слова Воронцевича «Матч ТВ».