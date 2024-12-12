Андрей Кириленко объяснил, в чём выражается особенность Евролиги

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал своё попадание в список 100 баскетболистов, которые стали объектами голосования «25 лучших игроков в истории турнира».

«Даже не задумывался об этом. Мне посчастливилось выступать в Евролиге на трёх разных этапах карьеры — на заре, когда был в прайме и в самом конце. От игры в европейском баскетболе всегда получал особое удовольствие.

В нём очень много стратегий, выступает множество абсолютно непохожих друг на друга команд. Это разнообразие во многом связано со стилями игры различных стран и школ баскетбола», — цитирует Кириленко «Матч ТВ».