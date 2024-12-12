Тони Джекири высказался после победного матча ЦСКА с «Енисеем» в Единой лиге

Центровой московского ЦСКА Тони Джекири подвёл итоги победного матча в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с красноярским «Енисеем» (100:78), который прошёл вчера, 11 декабря.

«Для нас была важная игра, потому что нам нужно было реабилитироваться за поражение от «Зенита» в последнем матче. Мы постарались начать новую страницу побед после поражения в Санкт-Петербурге.

Но в матче с «Енисеем» вся команда проделала отличную работу. Однако в нашей игре есть ещё много моментов, которые нужно улучшить», — приводит слова Джекири Legalbet.