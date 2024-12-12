Тренер «Енисея» Арсич: исход матча с ЦСКА был предрешён в первые пять минут

Главный тренер красноярского «Енисея» Йовица Арсич прокомментировал выступление своей команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА (78:100), который состоялся вчера, 11 декабря.

«Поздравляю ЦСКА с победой. Соперники хорошо подготовились к этому матчу, показали большую энергию и попали практически всё в первой половине. Жаль, что не получилось сделать игру интересной, — по сути, её исход был предрешён в первые пять минут.

Во второй половине мы стали защищаться чуть лучше и надеялись сделать матч чуть более интересным. Впрочем, наверное, ЦСКА расслабился, когда повёл с разницей в 20 очков», — цитирует Арсича официальный телеграм-канал «Енисея».