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Тренер «Енисея» Арсич: исход матча с ЦСКА был предрешён в первые пять минут

Тренер «Енисея» Арсич: исход матча с ЦСКА был предрешён в первые пять минут
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Главный тренер красноярского «Енисея» Йовица Арсич прокомментировал выступление своей команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА (78:100), который состоялся вчера, 11 декабря.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 декабря 2024, среда. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
100 : 78
Енисей
Красноярск
ЦСКА: Аврамович - 23, Тримбл - 20, Уэйр - 11, Джекири - 8, Ухов - 8, Астапкович - 8, Жан-Шарль - 7, М'Бай - 5, Курбанов - 5, Антонов - 3, Ганькевич - 2, Карпенко
Енисей: Сандерс - 16, Сонько - 14, Герасимов - 14, Долинин - 10, Ведищев - 9, Степанович - 5, Балашов - 4, Загретдинов - 4, Близнюк - 2, Перевалов, Шлегель, Одиноков

«Поздравляю ЦСКА с победой. Соперники хорошо подготовились к этому матчу, показали большую энергию и попали практически всё в первой половине. Жаль, что не получилось сделать игру интересной, — по сути, её исход был предрешён в первые пять минут.

Во второй половине мы стали защищаться чуть лучше и надеялись сделать матч чуть более интересным. Впрочем, наверное, ЦСКА расслабился, когда повёл с разницей в 20 очков», — цитирует Арсича официальный телеграм-канал «Енисея».

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