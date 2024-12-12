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«Кириленко, наверное, самый талантливый». Ерёмин высказался о президенте РФБ

«Кириленко, наверное, самый талантливый». Ерёмин высказался о президенте РФБ
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Заслуженный тренер России Станислав Ерёмин оценил перспективы попадания президента Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрея Кириленко в итоговый список «25 лучших игроков в истории турнира» от Евролиги.

«Пять этих баскетболистов вполне заслуженно попали в список ста лучших игроков турнира. Это действительно элита нашего баскетбола. Своей стабильной игрой в Евролиге они заслужили это признание. Наверное, можно было бы ещё кого‑то из наших игроков туда добавить, но действительно это лучшие.

Попадут ли они в список 25 лучших? Здесь, думаю, из наших ребят реальные шансы у Кириленко. На последнем этапе просто может быть и достаточно субъективная оценка. Потому что были игроки, которые выступали очень ярко, эффектно и результативно. Есть такие полезные игроки, каким был Хряпа. А Кириленко был самой яркой звездой из всех этих наших ребят.

У него очень большой послужной список, в том числе и выступление в НБА. Всё это, безусловно, тоже влияет на голосование. Не хочу обидеть других, но по уровню таланта Кириленко, наверное, самый талантливый из них», — приводит слова Ерёмина «Матч ТВ».

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