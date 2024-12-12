50 Cent затроллил рэпера Дрейка, показав список врагов. Леброн и Дерозан среди них

49-летний американский рэпер, актёр, писатель, боксёрский промоутер и продюсер Кёртис Джеймс Джексон, известный под сценическим псевдонимом 50 Cent, затроллил популярного канадского исполнителя Дрейка.

50 Cent долгое время был одним из немногих активных сторонников Дрейка во время его вражды с Кендриком Ламаром, но в последнем эфире Big Boy's Neighborhood он язвительно продемонстрировал список всех врагов канадского рэпера.

Фото: Кадр из трансляции

На листке, по мнению поклонников, взятом из социальных сетей, распечатаны имена многих популярных людей, среди которых звёздные баскетболисты Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс») и Демар Дерозан («Сакраменто Кингз»). Леброн посетил концерт Кендрика, что взбесило Дрейка, а Дерозан, долгое время игравший за «Торонто Рэпторс», фанатом которого является Дрейк, снялся в клипе Ламара.