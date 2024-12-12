39-летний Крис Пол предположил, сколько ещё поиграет в НБА

39-летний разыгрывающий «Сан-Антонио Спёрс» Крис Пол ответил на вопрос, как долго он планирует выступать в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Сколько ещё планирую играть? Возможно, год или два. Я всё ещё пытаюсь понять, как всё будет. Думаю, самая сложная часть в том, что мне это действительно нравится: как сегодняшняя тренировка, мне нравится играть в баскетбол, мне нравится всё это.

Самое трудное — это когда я прихожу домой и приходится смотреть игры своих детей на iPad или что-то подобное, и вот в этом и заключается моя внутренняя борьба сейчас», — сказал Пол в интервью Тони Паркеру для пресс-службы «Сан-Антонио».