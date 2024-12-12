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Керр — о концовке матча «Рокетс» — «Уорриорз»: никогда не видел подобного. Это бессовестно

Керр — о концовке матча «Рокетс» — «Уорриорз»: никогда не видел подобного. Это бессовестно
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59-летний бывший американский профессиональный баскетболист, работающий главным тренером клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз», Стив Керр высказался по поводу спорной концовки матча Кубка НБА с командой «Хьюстон Рокетс».

НБА — регулярный чемпионат
12 декабря 2024, четверг. 05:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
91 : 90
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Хьюстон Рокетс: Холидей, Томпсон, Ландейл, Грин, Ванвлит, Уитмор, Тэйт, Брукс, Смит II, Адамс, Шеппард, Исон, Уильямс, Шенгюн, Грин
Голден Стэйт Уорриорз: Пэйтон II, Куминга, Андерсон, Подзиемски, Луни, Хилд, Сантос, Грин, Карри, Джексон-Дэвис, Уотерс III, Спенсер

Игра завершилась со счётом 91:90 в пользу техасской команды, а решающие два очка при счёте 89:90 баскетболист из Хьюстона Джейлен Грин забросил со штрафной линии, после того, как арбитры назначили фол в борьбе за подбор.

«Я никогда не видел фола в борьбе за подбор, где фол фиксируется в 80 футах (24 метрах) от корзины в такой напряжённой концовке, хотя обычно здесь даётся спорный мяч. Я никогда такого не видел. По-моему, это случилось однажды в колледже лет 30 назад, но никогда не видел подобного в НБА. Это бессовестно», — приводит слова Керра издание Sports Illustrated.

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