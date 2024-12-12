Керр — о концовке матча «Рокетс» — «Уорриорз»: никогда не видел подобного. Это бессовестно

59-летний бывший американский профессиональный баскетболист, работающий главным тренером клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз», Стив Керр высказался по поводу спорной концовки матча Кубка НБА с командой «Хьюстон Рокетс».

Игра завершилась со счётом 91:90 в пользу техасской команды, а решающие два очка при счёте 89:90 баскетболист из Хьюстона Джейлен Грин забросил со штрафной линии, после того, как арбитры назначили фол в борьбе за подбор.

«Я никогда не видел фола в борьбе за подбор, где фол фиксируется в 80 футах (24 метрах) от корзины в такой напряжённой концовке, хотя обычно здесь даётся спорный мяч. Я никогда такого не видел. По-моему, это случилось однажды в колледже лет 30 назад, но никогда не видел подобного в НБА. Это бессовестно», — приводит слова Керра издание Sports Illustrated.