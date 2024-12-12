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Хартенштайн — о Ясикявичюсе: он так увлекался просмотром видео, что разбивал телевизоры

Хартенштайн — о Ясикявичюсе: он так увлекался просмотром видео, что разбивал телевизоры
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Центровой «Оклахома-Сити Тандер» Айзея Хартенштайн высказался о главном тренере «Фенербахче» Шарунасе Ясикявичюсе, под руководством которого выступал за «Жальгирис» в сезоне-2016/2017 Евролиги.

«Это был ценный опыт для меня. Он действительно строгий и умный тренер. Иногда он настолько увлекался просмотром видео, что даже разбивал телевизоры — это выглядело забавно. Но я рад, что именно он был моим тренером, потому что я многому у него научился.

Когда я приехал в команду, ситуация была непростой. У нас был другой тренер, который хотел видеть меня в составе, но после травмы спины мне было сложно вернуться в ротацию. Тем не менее работа с Ясикявичюсом дала мне многое.

Он невероятно умён и по праву считается одним из лучших игроков и тренеров в истории Евролиги. Главное, чему я у него научился, — это внимание к деталям и подготовка к каждой мелочи. Это был важный урок как в тактическом плане, так и с точки зрения ментальности.

Хотя я не уверен, смогли бы игроки здесь выдержать его манеру работы — его крики и жёсткий подход. Я часто говорю ребятам, что европейские тренеры могут быть непростыми — они много кричат», — приводит слова Хартенштайна Mundo Deportivo.

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