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Джордан продал особняк по цене контрактов Кукоча и Харпера в сезоне-1997/1998

Джордан продал особняк по цене контрактов Кукоча и Харпера в сезоне-1997/1998
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61-летний легендарный баскетболист и шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Джордан наконец продал свой особняк в Чикаго, который выставил на рынок в 2012 году.

В 2012 году Майкл установил ценник на свой дом в $ 29 млн, но затем постепенно снижал стоимость особняка в связи с отсутствующим интересом у потенциальных покупателей. В начале 2013 года он снизил запрашиваемую цену до $ 21 млн, а затем до $ 16 млн в конце 2013 года.

В конце 2013 года он даже провёл аукцион с начальной суммой в $ 13 млн, который не увенчался успехом, поскольку выяснилось, что ни один покупатель нигде не был готов заплатить за него такие деньги.

В итоге, как сообщает издание Chicago Tribune, особняк Джордана площадью 8,4 акра в Хайленд-парке был куплен за $ 9,5 млн, что значительно ниже его последней запрашиваемой суммы в $ 14,855 млн.

Данная стоимость дома примерно равняется стоимости контрактов трёх звёзд «Чикаго Буллз» в сезоне-1997/1998:
Тони Кукоч, Рон Харпер — по $ 4,56 млн.

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