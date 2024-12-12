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Этторе Мессина: НБА может поставить европейский баскетбол на ноги

Этторе Мессина: НБА может поставить европейский баскетбол на ноги
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Главный тренер баскетбольного клуба «Олимпия Милан» Этторе Мессина раскритиковал элитное первенство европейских команд — Евролигу. Итальянский специалист заявил, что Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) может спасти европейский баскетбол и вывести его из финансового кризиса.

«Евролига — это настоящее шоу на корте. Евролига больше не является финансово устойчивым турниром.

В эту нестабильную позицию ФИБА может вмешаться какая-то третья сторона, например, как НБА, у которой есть всё, чтобы поставить европейский баскетбол на ноги и примирить его с мировым баскетболом», — приводит слова Мессины итальянский журналист Алессандро Луиджи Магги.

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