Этторе Мессина: НБА может поставить европейский баскетбол на ноги

Главный тренер баскетбольного клуба «Олимпия Милан» Этторе Мессина раскритиковал элитное первенство европейских команд — Евролигу. Итальянский специалист заявил, что Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) может спасти европейский баскетбол и вывести его из финансового кризиса.

«Евролига — это настоящее шоу на корте. Евролига больше не является финансово устойчивым турниром.

В эту нестабильную позицию ФИБА может вмешаться какая-то третья сторона, например, как НБА, у которой есть всё, чтобы поставить европейский баскетбол на ноги и примирить его с мировым баскетболом», — приводит слова Мессины итальянский журналист Алессандро Луиджи Магги.