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Евролига вновь оштрафовала «Партизан» из-за беспорядков во время матча

Евролига вновь оштрафовала «Партизан» из-за беспорядков во время матча
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Евролига оштрафовала сербский баскетбольный клуб «Партизан» на € 34 тыс. за то, что руководство клуба не предприняло необходимых превентивных мер во избежание беспорядков во время домашнего матча с «Панатинаикосом», закончившегося победой белградской команды со счётом 91:73.

Евролига . Регулярный чемпионат. 14-й тур
05 декабря 2024, четверг. 22:30 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
91 : 73
Панатинаикос
Афины, Греция
Партизан: Дэвис, Джонс, Нтиликина, Вашингтон, Копривица, Бошнякович, Маринкович, Покушевски, Браун, Бонга, Майк, Джонс
Панатинаикос: Калаицакис, Браун, Мораитис, Слукас, Осман, Самонтуров, Папапетру, Грант, Нанн, Лессор, Эрнангомес, Митоглу

Белградский «Партизан» был оштрафован Евролигой в очередной раз из-за инцидентов, произошедших во время 14-го тура чемпионата. Это уже четвёртый случай в этом сезоне, когда сербская команда сталкивается с дисциплинарными взысканиями.

Штрафы были наложены в соответствии с разделами 29.1.h) и 29.2.f) Дисциплинарного кодекса баскетбольной Евролиги, касающимися инцидентов по вине болельщиков.

Ранее в этом сезоне «Партизан» был оштрафован на € 50 тыс. за неподобающее поведение болельщиков, в том числе за инцидент с участием тренера «Олимпиакоса» Георгиоса Барцокаса во время домашнего матча 12-го тура.

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