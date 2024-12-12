Евролига вновь оштрафовала «Партизан» из-за беспорядков во время матча

Евролига оштрафовала сербский баскетбольный клуб «Партизан» на € 34 тыс. за то, что руководство клуба не предприняло необходимых превентивных мер во избежание беспорядков во время домашнего матча с «Панатинаикосом», закончившегося победой белградской команды со счётом 91:73.

Белградский «Партизан» был оштрафован Евролигой в очередной раз из-за инцидентов, произошедших во время 14-го тура чемпионата. Это уже четвёртый случай в этом сезоне, когда сербская команда сталкивается с дисциплинарными взысканиями.

Штрафы были наложены в соответствии с разделами 29.1.h) и 29.2.f) Дисциплинарного кодекса баскетбольной Евролиги, касающимися инцидентов по вине болельщиков.

Ранее в этом сезоне «Партизан» был оштрафован на € 50 тыс. за неподобающее поведение болельщиков, в том числе за инцидент с участием тренера «Олимпиакоса» Георгиоса Барцокаса во время домашнего матча 12-го тура.