Карри заявил, что хочет получить подписанные новичком «Лейкерс» кроссовки Curry Brand

36-летний американский баскетболист, с 2009 года выступающий за команду НБА «Голден Стэйт Уорриорз», ставший в её составе четырёхкратным чемпионом североамериканской лиги, Стефен Карри заявил, что хочет получить подписанные новичком «Лос-Анджелес Лейкерс» Куинси Оливари кроссовки. Напомним, Оливари подписал контракт с Curry Brand.

«Я, конечно, рад, что он в команде Curry Brand. Сейчас самое подходящее время, я не знаю, какие у него были планы на вечер. Я постараюсь, чтобы они подписали пару для меня», — сказал Стефен Карри на пресс-конференции.

Минувшей ночью коллектив Стефена «Голден Стэйт Уорриорз» в 1/4 финала Кубка НБА уступил «Хьюстон Рокетс» со счётом 90:91.