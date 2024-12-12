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Карри заявил, что хочет получить подписанные новичком «Лейкерс» кроссовки Curry Brand

Карри заявил, что хочет получить подписанные новичком «Лейкерс» кроссовки Curry Brand
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36-летний американский баскетболист, с 2009 года выступающий за команду НБА «Голден Стэйт Уорриорз», ставший в её составе четырёхкратным чемпионом североамериканской лиги, Стефен Карри заявил, что хочет получить подписанные новичком «Лос-Анджелес Лейкерс» Куинси Оливари кроссовки. Напомним, Оливари подписал контракт с Curry Brand.

«Я, конечно, рад, что он в команде Curry Brand. Сейчас самое подходящее время, я не знаю, какие у него были планы на вечер. Я постараюсь, чтобы они подписали пару для меня», — сказал Стефен Карри на пресс-конференции.

Минувшей ночью коллектив Стефена «Голден Стэйт Уорриорз» в 1/4 финала Кубка НБА уступил «Хьюстон Рокетс» со счётом 90:91.

НБА — регулярный чемпионат
12 декабря 2024, четверг. 05:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
91 : 90
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Хьюстон Рокетс: Холидей, Томпсон, Ландейл, Грин, Ванвлит, Уитмор, Тэйт, Брукс, Смит II, Адамс, Шеппард, Исон, Уильямс, Шенгюн, Грин
Голден Стэйт Уорриорз: Пэйтон II, Куминга, Андерсон, Подзиемски, Луни, Хилд, Сантос, Грин, Карри, Джексон-Дэвис, Уотерс III, Спенсер
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