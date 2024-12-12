Президент «Партизана»: некоторые баскетболисты согласились получать зарплату в рассрочку

Президент сербского «Партизана» Остоя Мияйлович высказался о бюджете клуба. В частности, по словам Мияйловича, команда ежемесячно выплачивала зарплаты более чем 70 баскетболистам.

«В 2017 году бюджет клуба составлял всего € 2 685 000. Тогда государство привлекло двух спонсоров, которые внесли € 1 300 000. Несмотря на эту помощь, долги клуба превышали годовой бюджет в 5,5 раза. Некоторые игроки согласились получать зарплату в рассрочку, чтобы помочь погасить задолженности.

В общей сложности мы ежемесячно выплачивали зарплаты более чем 70 игрокам, а с учётом тренерского штаба — более 90 человек. Единственными, кто полностью отказался от своих контрактов, были Александр Павлович и Предраг Дробняк. Я хочу ещё раз выразить им благодарность.

Сейчас государственная поддержка выросла в четыре раза по сравнению с 2019 годом. Если раньше более половины бюджета клуба обеспечивалось за счёт государственных средств, то сегодня эта доля составляет чуть более 20%», — приводит слова Мияйловича Mozzart Sport.