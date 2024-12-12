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«Автодор» подписал контракт с бывшим игроком «Наполи»

«Автодор» подписал контракт с бывшим игроком «Наполи»
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Баскетбольный клуб «Автодор» заключил контракт с американским игроком Чарльзом Мэннингом (197 см, 91 кг), о чём сообщила пресс-служба команды.

Соглашение с 26-летним американцем рассчитано до конца сезона-2024/2025. Мэннинг переезжает в Саратов из итальянского «Наполи», где начинал нынешний сезон. В 10 матчах Серии А Чарльз в среднем набирал 7,7 очка, 2,4 подбора и 1,3 передачи. В прошлом сезоне Мэннинг был одним из лидеров немецкого «Ольденбурга» со средними показателями в 16,5 очка, 3,5 передачи, 2,8 подбора и 1,0 перехвата в чемпионате Германии.

Мэннинг — выпускник университета Южной Алабамы. В студенческие годы Чарльз неоднократно попадал в символические сборные, а в 2019-м был признан игроком года в своей конференции NCAA.

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