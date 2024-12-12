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Экс-игрок НБА — о скандальной тренировке «Лейкерс»: Лин плакал из-за слов Коби Брайанта

Экс-игрок НБА — о скандальной тренировке «Лейкерс»: Лин плакал из-за слов Коби Брайанта
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Экс-игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Ник Янг рассказал о скандальной тренировке «озёрников», в ходе которой легендарный Коби Брайант сорвался на Джереми Лина. Напомним, в 2014 году в ходе внутрикомандной игры «5 на 5» Брайант сказал в адрес Лина ряд нелицеприятных фраз: «Чёрт возьми, теперь я понимаю, почему мы проиграли 24 игры. Чертовски мягкие, как Джереми».

«В основном это было сделано для того, чтобы Джереми Лин рассказал вам правду. Люди не знают, что Джереми действительно рыдал в раздевалке в тот день… Он был очень разочарован. Коби тогда уже был в своей зоне, и он сказал Лину: «Чувак, я не с тобой разговариваю, мать твою!» Лин ответил: «Почему ты меня не слушаешь? Что же мы за команда, если даже не можем поговорить друг с другом?»

Я сказал Джереми: «Да пошло оно всё!» В тот момент Коби не мог так поступить. Лин должен был постоять за себя. Вот почему я был ещё больше зол на него. Скажи ты ему что-нибудь. В такой ситуации абсолютно наплевать, был это Коби или кто-то другой. Нужно идти и разбираться с ним на корте», — приводит слова Янга издание Fadeaway World.

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