Двукратный чемпион НБА сделал выбор между Дончичем и Тейтумом

Двукратный чемпион НБА бросил США и перебрался в Россию Куинн Кук раскритиковал словенского разыгрывающего «Даллас Маверикс» Луку Дончича после матча 1/4 финала Кубка НБА между клубами «Оклахома-Сити Тандер» и «Далласом». «Оклахома» одержала победу со счётом 120:109. Дончич оформил дабл-дабл, набрав 16 очков и 11 подборов, также на его счету пять результативных передач.

«Лука — один из моих любимых игроков, но я видел, как он бросил свою команду. Так что перестаньте сравнивать его с Джейсоном Тейтумом. Они даже не близко дргу от друга», — написал Кук на своей странице в социальных сетях, однако чуть позже удалил сообщение.

Дончич реализовал трик-шот с обратной стороны щита: