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Двукратный чемпион НБА сделал выбор между Дончичем и Тейтумом

Двукратный чемпион НБА сделал выбор между Дончичем и Тейтумом
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Двукратный чемпион НБА бросил США и перебрался в Россию Куинн Кук раскритиковал словенского разыгрывающего «Даллас Маверикс» Луку Дончича после матча 1/4 финала Кубка НБА между клубами «Оклахома-Сити Тандер» и «Далласом». «Оклахома» одержала победу со счётом 120:109. Дончич оформил дабл-дабл, набрав 16 очков и 11 подборов, также на его счету пять результативных передач.

НБА — регулярный чемпионат
11 декабря 2024, среда. 05:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
118 : 104
Даллас Маверикс
Даллас
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер, Джонс, Дорт, Уильямс, Карузо, Джо, Карлсон, Уиггинс, Уоллес, Митчелл, Уильямс, Хартенштайн
Даллас Маверикс: Гортман, Лайвли, Гримс, Пауэлл, Проспер, Ирвинг, Маршалл, Эдвардс, Гэффорд, Динвидди, Томпсон, Дончич, Моррис

«Лука — один из моих любимых игроков, но я видел, как он бросил свою команду. Так что перестаньте сравнивать его с Джейсоном Тейтумом. Они даже не близко дргу от друга», — написал Кук на своей странице в социальных сетях, однако чуть позже удалил сообщение.

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