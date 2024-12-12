Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Университеты Голдина и Лахина попали в национальный рейтинг NCAA

Университеты Голдина и Лахина попали в национальный рейтинг NCAA
Комментарии

Издание Associated Press обновило рейтинг топ-25 университетов, выступающих в NCAA. В число лучших студенческих команд вошли две, за которые выступают российские баскетболисты Владислав Голдин и Виктор Лахин. Университет Мичигана (Michigan Wolverines), который представляет Голдин, занял 14-место, а университет Клемсона (Clemson Tigers), где играет Лахин, — 16-е.

Университет Бригама Янга (BYU), за который выступает Егор Дёмин, в топ-25 рейтинга не вошёл. Отметим, что рейтинги обновляются еженедельно.

Ранее BYU встречался с Калифорнийским государственным университетом во Фресно. Дёмин участия в матче не принимал из-за травмы.

Сейчас читают:
Университет Бригама Янга разгромил соперника в NCAA, Егор Дёмин пропустил матч

Дёмин попробовал себя в роли комментатора на игре своей команды:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android