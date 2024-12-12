Университеты Голдина и Лахина попали в национальный рейтинг NCAA

Издание Associated Press обновило рейтинг топ-25 университетов, выступающих в NCAA. В число лучших студенческих команд вошли две, за которые выступают российские баскетболисты Владислав Голдин и Виктор Лахин. Университет Мичигана (Michigan Wolverines), который представляет Голдин, занял 14-место, а университет Клемсона (Clemson Tigers), где играет Лахин, — 16-е.

Университет Бригама Янга (BYU), за который выступает Егор Дёмин, в топ-25 рейтинга не вошёл. Отметим, что рейтинги обновляются еженедельно.

Ранее BYU встречался с Калифорнийским государственным университетом во Фресно. Дёмин участия в матче не принимал из-за травмы.

Дёмин попробовал себя в роли комментатора на игре своей команды: