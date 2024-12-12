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Американец Каспер Уэйр: думаю о получении гражданства России, был бы не против

Американец Каспер Уэйр: думаю о получении гражданства России, был бы не против
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Американский разыгрывающий ЦСКА Каспер Уэйр признался, что не исключает возможности получить российское гражданство. 34-летний игрок выступает за ЦСКА с 2022 года. В сезоне-2021/2022 он также представлял красноярский «Енисей».

«Иногда я думаю о получении российского гражданства. И я бы был не против его получить. Это крутая идея! Всё-таки я уже достаточно давно в России. Но, честно говоря, пока ещё не до конца ощущаю себя русским. Пока ещё слабоват в русском языке. Думаю, когда начну нормально разговаривать на русском, буду чувствовать себя более уверенно в этом смысле.

В целом в русском менталитете мне больше всего нравится доброта людей. Также в каких-то рабочих или серьёзных моментах русские говорят всё, как есть. Без всякого лишнего дерьма. Всё говорят прямо, что и как нужно сделать, и двигаются дальше. Это мне нравится в русских», — приводит слова Уэйра Legalbet.

Ранее главный тренер «Енисея» Йовица Арсич прокомментировал выступление своей команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА (78:100), который состоялся 11 декабря.

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