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Стало известно, в какой момент Егор Дёмин травмировался в NCAA

Стало известно, в какой момент Егор Дёмин травмировался в NCAA
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Защитник университета Бригама Янга (BYU) Егор Дёмин получил травму в первые 50 секунд матча с университетом Провиденс в студенческой американской лиге NCAA. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал журналист Фрэн Фрашилла. Сообщается, что Егор подвернул лодыжку.

Отметим, что, несмотря на повреждение, Дёмин провёл на площадке 22 минуты. Университет Бригама Янга проиграл со счётом 64:83. Егор отметился тремя подборами, двумя результативными передачами и шестью очками (все — с линии штрафных).

Ранее стало известно, что университеты Владислава Голдина и Виктора Лахина попали в национальный рейтинг NCAA.

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Индивидуальная тренировка Егора Дёмина:

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