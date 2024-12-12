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Новичок «Мемфиса» Уэллс объяснил, почему Джимми Батлер и Дуэйн Уэйд — его любимые игроки

Новичок «Мемфиса» Уэллс объяснил, почему Джимми Батлер и Дуэйн Уэйд — его любимые игроки
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Лёгкий форвард и новичок «Мемфис Гриззлиз» Джейлен Уэллс назвал своих любимых баскетболистов в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Когда я рос, моим любимым игроком был Дуэйн Уэйд. Я играл на позиции защитника и был не самым высоким, поэтому мне особенно нравилось, как он действует на обеих сторонах площадки. Несмотря на свой рост, он умел играть так, будто он гораздо крупнее.

Из современных игроков мне больше всего нравится Джимми Батлер. Его стиль игры простой и эффективный — и я стараюсь играть так же. Я делаю всё необходимое для победы, и он такой же. У него менталитет победителя, и он одинаково хорош как в защите, так и в атаке», — приводит слова Уэллса Hoopshype.

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