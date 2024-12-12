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Названы игроки, страницы которых просматривают чаще всего на официальном сайте ЕЛ

Названы игроки, страницы которых просматривают чаще всего на официальном сайте ЕЛ
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Страница атакующего защитника «Локомотива-Кубань» Всеволода Ищенко стала самой просматриваемой на официальном сайте Единой лиги ВТБ с момента начала нынешнего сезона.

Об этом информирует телеграм-канал «Два кольца». На втором месте по популярности оказался разыгрывающий ЦСКА Алекса Аврамович. А топ-3 замкнул центровой Александр Шашков, представляющий «Парму».

Страницы игроков Единой лиги, которые просматривают чаще всего на официальном сайте турнира с момента начала сезона:

1. Всеволод Ищенко («Локомотив-Кубань»).
2. Алекса Аврамович (ЦСКА).
3. Александр Шашков («Парма»).
4. Андрей Зубков (МБА-МАИ).
5. Джонни О’Брайант («Уралмаш»).
6. Дуэйн Бэйкон («Зенит»).
7. Данил Певнев (МБА-МАИ).
8. Калеб Агада («Автодор»).
9. Александр Захаров («Парма»).
10. Роман Илюк (УНИКС).

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