«Иначе останемся посредственной командой». Карри высказался после вылета из Кубка НБА

Разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри прокомментировал выступление своей команды в матче 1/4 финала Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Хьюстон Рокетс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 90:91.

«Нам нужно решить проблему безрезультатных четвертей в игре, иначе мы останемся посредственной командой. Я беру на себя ответственность за то, что не смог организовать нас должным образом и довести игру до победного конца», — поделился Карри в послематчевом интервью.

В текущем регулярном сезоне 36-летний баскетболист принял участие в 19 матчах, набирая в среднем 22,8 очка, 6,5 результативной передачи и 5,2 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 45,1, трёхочковых — 41,3. «Голден Стэйт» на данный момент занимает пятое место на Западе (14-10).