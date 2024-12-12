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«Иначе останемся посредственной командой». Карри высказался после вылета из Кубка НБА

«Иначе останемся посредственной командой». Карри высказался после вылета из Кубка НБА
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Разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри прокомментировал выступление своей команды в матче 1/4 финала Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Хьюстон Рокетс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 90:91.

НБА — регулярный чемпионат
12 декабря 2024, четверг. 05:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
91 : 90
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Хьюстон Рокетс: Холидей, Томпсон, Ландейл, Грин, Ванвлит, Уитмор, Тэйт, Брукс, Смит II, Адамс, Шеппард, Исон, Уильямс, Шенгюн, Грин
Голден Стэйт Уорриорз: Пэйтон II, Куминга, Андерсон, Подзиемски, Луни, Хилд, Сантос, Грин, Карри, Джексон-Дэвис, Уотерс III, Спенсер

«Нам нужно решить проблему безрезультатных четвертей в игре, иначе мы останемся посредственной командой. Я беру на себя ответственность за то, что не смог организовать нас должным образом и довести игру до победного конца», — поделился Карри в послематчевом интервью.

В текущем регулярном сезоне 36-летний баскетболист принял участие в 19 матчах, набирая в среднем 22,8 очка, 6,5 результативной передачи и 5,2 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 45,1, трёхочковых — 41,3. «Голден Стэйт» на данный момент занимает пятое место на Западе (14-10).

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