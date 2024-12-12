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«Я планировал это — мы собирались в Вегас». Трей Янг — о своей мотивации в Кубке НБА

«Я планировал это — мы собирались в Вегас». Трей Янг — о своей мотивации в Кубке НБА
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Разыгрывающий и лидер «Атланты Хоукс» Трей Янг поделился подробностями своей мотивации в выигранном матче 1/4 финала Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Йорк Никс», в котором его команда одержала победу со счётом 108:100.

НБА — регулярный чемпионат
12 декабря 2024, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
100 : 108
Атланта Хоукс
Атланта
Нью-Йорк Никс: Топпин, Buie, Пэйн, Макбрайд, Харт, Дадье, Ачиува, Ануноби, Брансон, Колек, Симс, Бриджес, Таунс, Райан
Атланта Хоукс: Джонсон, Бафкин, Дэниэлс, Родди, Рисашер, Янг, Хантер, Богданович, Капела, Оконгву, Нэнс, Мэтьюз, Крейчи

«Несколько дней назад я планировал это с моим младшим братом. Мы уже обсудили всё, и я знал, что нужно делать. Мы собирались в Вегас, так что это было запланировано», — заявил Янг в послематчевом интервью.

Трей, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 36 минут, набрав суммарно 22 очка (8 из 22 с игры, где 2 из 8 — трёхочковые; 4 из 4 — штрафные), 11 результативных передач и пять подборов. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+6».

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Новости. Баскетбол
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