«Я планировал это — мы собирались в Вегас». Трей Янг — о своей мотивации в Кубке НБА

Разыгрывающий и лидер «Атланты Хоукс» Трей Янг поделился подробностями своей мотивации в выигранном матче 1/4 финала Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Йорк Никс», в котором его команда одержала победу со счётом 108:100.

«Несколько дней назад я планировал это с моим младшим братом. Мы уже обсудили всё, и я знал, что нужно делать. Мы собирались в Вегас, так что это было запланировано», — заявил Янг в послематчевом интервью.

Трей, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 36 минут, набрав суммарно 22 очка (8 из 22 с игры, где 2 из 8 — трёхочковые; 4 из 4 — штрафные), 11 результативных передач и пять подборов. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+6».