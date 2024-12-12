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Инсайдер Шэмс Чарания сделал заявление по поводу обвинений в ложных новостях

Инсайдер Шэмс Чарания сделал заявление по поводу обвинений в ложных новостях
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Североамериканский журналист и ведущий инсайдер ESPN Шэмс Чарания ответил на обвинения в его адрес о распространении недостоверной информации в социальных сетях.

«Я абсолютно уверен в своих инсайдах. Они тщательно проверены. Как профессионал я обязан предоставлять правдивую и точную информацию — это моя работа, за которую мне платят», — заявил Чарания в эфире программы First Take.

Ранее Чарания рассказал, что лёгкий форвард и лидер «Майами Хит» Джимми Батлер также заинтересован в переходе в «Финикс Санз», на что агент баскетболиста Бернард Ли обрушился с критикой на журналиста.

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