Инсайдер Шэмс Чарания сделал заявление по поводу обвинений в ложных новостях

Североамериканский журналист и ведущий инсайдер ESPN Шэмс Чарания ответил на обвинения в его адрес о распространении недостоверной информации в социальных сетях.

«Я абсолютно уверен в своих инсайдах. Они тщательно проверены. Как профессионал я обязан предоставлять правдивую и точную информацию — это моя работа, за которую мне платят», — заявил Чарания в эфире программы First Take.

Ранее Чарания рассказал, что лёгкий форвард и лидер «Майами Хит» Джимми Батлер также заинтересован в переходе в «Финикс Санз», на что агент баскетболиста Бернард Ли обрушился с критикой на журналиста.