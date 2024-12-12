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«В КНР над таким бы посмеялись». Игрок объяснил, чем чемпионат Китая отличается от НБА

«В КНР над таким бы посмеялись». Игрок объяснил, чем чемпионат Китая отличается от НБА
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Экс-игрок НБА Тайлер Хэнсбро сравнил североамериканскую лигу и чемпионат Китая, где он также выступал.

«Игра в НБА определённо стала мягче, это факт. Когда я отправился играть в Китай, у меня было ощущение, будто я попал в НБА 1980-х годов. Там игра была гораздо более физической. Игроки жёстко фолили, больше боролись под кольцом, а не просто бросали трёхочковые и не полагались на аналитику так, как это делают в НБА. Аналитика ещё не проникла в китайский баскетбол. Там нет ни управления нагрузками, ни времени на восстановление. Если бы вы предложили что-то подобное, над вами бы просто посмеялись. Это был настоящий вызов: тренировки дважды в день, а вечером — просмотры видео после практики. Это было невероятно тяжело, но именно это научило меня стойкости. В НБА уделяют огромное внимание отдыху игроков, а в Китае от вас ожидают, что вы просто выйдете на площадку и будете работать. Это была совершенно другая культура, и она заставила меня по-новому ценить игру», — сказал Хэнсбро на канале Johnny Manziel в YouTube.

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