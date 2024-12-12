Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Гомельский ответил, о чём говорят 13 подборов «Енисея» под щитом ЦСКА

Гомельский ответил, о чём говорят 13 подборов «Енисея» под щитом ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о недавнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого встречались московский ЦСКА красноярский «Енисей». Игра проходила в Москве и завершилась победой красно-синих со счётом 100:78 (34:15, 19:14, 20:23, 27:26).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 декабря 2024, среда. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
100 : 78
Енисей
Красноярск
ЦСКА: Аврамович - 23, Тримбл - 20, Уэйр - 11, Джекири - 8, Ухов - 8, Астапкович - 8, Жан-Шарль - 7, М'Бай - 5, Курбанов - 5, Антонов - 3, Ганькевич - 2, Карпенко
Енисей: Сандерс - 16, Сонько - 14, Герасимов - 14, Долинин - 10, Ведищев - 9, Степанович - 5, Балашов - 4, Загретдинов - 4, Близнюк - 2, Перевалов, Шлегель, Одиноков

«Когда ЦСКА, а это было особенно заметно в первой половине матча, защищается агрессивно и целенаправленно, правильно борется с любыми заслонами, шансов у такой команды как «Енисей», чтобы эту защиту переигрывать и набирать хоть какие-то очки, практически нет.

После того, как преимущество достигло 25 очков, ЦСКА перестал стараться в обороне. Возможно, кому-то такой баскетбол нравится. Бежим? Бегут соперники. Забиваем? Забивают соперники. Тот факт, что соперник забрал 13 подборов под щитом ЦСКА, явно показывает, что недостаточно мотивации было у армейцев во второй половине матча», — сказал Гомельский на своей странице в социальных сетях.

Материалы по теме
Владимир Гомельский спрогнозировал финалистов нынешнего сезона Единой лиги

Достижения сборных России по баскетболу:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android