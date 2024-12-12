Гомельский ответил, о чём говорят 13 подборов «Енисея» под щитом ЦСКА

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о недавнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого встречались московский ЦСКА красноярский «Енисей». Игра проходила в Москве и завершилась победой красно-синих со счётом 100:78 (34:15, 19:14, 20:23, 27:26).

«Когда ЦСКА, а это было особенно заметно в первой половине матча, защищается агрессивно и целенаправленно, правильно борется с любыми заслонами, шансов у такой команды как «Енисей», чтобы эту защиту переигрывать и набирать хоть какие-то очки, практически нет.

После того, как преимущество достигло 25 очков, ЦСКА перестал стараться в обороне. Возможно, кому-то такой баскетбол нравится. Бежим? Бегут соперники. Забиваем? Забивают соперники. Тот факт, что соперник забрал 13 подборов под щитом ЦСКА, явно показывает, что недостаточно мотивации было у армейцев во второй половине матча», — сказал Гомельский на своей странице в социальных сетях.

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