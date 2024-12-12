Брукс — после победы «Хьюстона» в матче с «Голден Стэйт»: пусть убираются обратно!

Лёгкий форвард «Хьюстон Рокетс» Диллон Брукс прервал интервью товарища по команде Джейлена Грина, которое тот давал после победы «Рокетс» в матче с «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча проходила в рамках 1/4 финала Кубка НБА. «Хьюстон» победил со счётом 91:90.

«Пусть убираются обратно в «Голден Стэйт!» – выкрикнул Брукс во время интервью Грина.

Напомним, в полуфинале Кубка Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон» встретится с клубом «Оклахома-Сити Тандер». Встреча пройдёт в ночь с 14 на 15 декабря и начнётся в 4:30 мск. В другой полуфинальной паре сыграют «Милуоки Бакс» и «Атланта Хоукс».

Диллон Брукс провёл индивидуальную тренировку: