Брукс — после победы «Хьюстона» в матче с «Голден Стэйт»: пусть убираются обратно!
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Лёгкий форвард «Хьюстон Рокетс» Диллон Брукс прервал интервью товарища по команде Джейлена Грина, которое тот давал после победы «Рокетс» в матче с «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча проходила в рамках 1/4 финала Кубка НБА. «Хьюстон» победил со счётом 91:90.
НБА — регулярный чемпионат
12 декабря 2024, четверг. 05:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
91 : 90
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Хьюстон Рокетс: Холидей, Томпсон, Ландейл, Грин, Ванвлит, Уитмор, Тэйт, Брукс, Смит II, Адамс, Шеппард, Исон, Уильямс, Шенгюн, Грин
Голден Стэйт Уорриорз: Пэйтон II, Куминга, Андерсон, Подзиемски, Луни, Хилд, Сантос, Грин, Карри, Джексон-Дэвис, Уотерс III, Спенсер
«Пусть убираются обратно в «Голден Стэйт!» – выкрикнул Брукс во время интервью Грина.
Напомним, в полуфинале Кубка Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон» встретится с клубом «Оклахома-Сити Тандер». Встреча пройдёт в ночь с 14 на 15 декабря и начнётся в 4:30 мск. В другой полуфинальной паре сыграют «Милуоки Бакс» и «Атланта Хоукс».
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Диллон Брукс провёл индивидуальную тренировку:
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