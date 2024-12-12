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«Неблагодарные фанаты». Перкинс ответил, кто из звёзд НБА сейчас самая неуважаемая

«Неблагодарные фанаты». Перкинс ответил, кто из звёзд НБА сейчас самая неуважаемая
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт ESPN Кендрик Перкинс высказался о разыгрывающем «Атланты Хоукс» Трее Янге.

«Трей Янг — самая неуважаемая звезда со времён Кармело Энтони. Оба уникальны и феноменальны, оба выводили свои команды в финал конференции. Тем не менее их не уважали. Фанаты были неблагодарны за то, что сделал Кармело, а теперь и за то, что делает Трей Янг», — сказал Перкинс в эпизоде NBA Countdown.

В этом сезоне НБА Янг к настоящему моменту принял участие в 24 матчах, в которых в среднем набирал 20,9 очка, совершал 3,9 подбора и отдавал 12,2 передачи.

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