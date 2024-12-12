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«Это был монстр». Экс-игрок НБА высказался об уроженце СССР

«Это был монстр». Экс-игрок НБА высказался об уроженце СССР
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Даг Кристи поделился воспоминаниями о прославленном советском и литовском баскетболисте, чемпионе Олимпиады 1988 года Арвидасе Сабонисе. В 31 год Сабонис дебютировал в НБА. Литовец представлял «Портленд Трэйл Блэйзерс».

«У него был порван ахилл, но он всё равно был монстром. Можно только догадываться, каким он был в молодости», — приводит слова Кристи ESPN US.

В Национальной баскетбольной ассоциации Сабонис выступал семь сезонов и в среднем за матч набирал 12 очков, совершал 7,3 подбора и отдавал 2,1 передачи.

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