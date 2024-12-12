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Стало известно, когда Егор Дёмин может вернуться в строй после травмы

Стало известно, когда Егор Дёмин может вернуться в строй после травмы
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Российский защитник университета Бригама Янга (BYU) Егор Дёмин может вернуться в строй в матче Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) с университетом штата Аризона, который состоится 31 декабря. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал журналист Фрэн Фрашилла.

Ранее Фрашилла сообщил, что Дёмин получил повреждение на первой минуте в матче с университетом Провиденс (64:83). Несмотря на травму, российский баскетболист провёл на площадке 22 минуты и за это время отметился тремя подборами, двумя результативными передачами и шестью очками (все — с линии штрафных).

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