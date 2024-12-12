Арвидас Сабонис — о сыне Домантасе: моя история закончилась быстро, его будет длинной

Легендарный советский и литовский баскетболист, чемпион Олимпиады 1988 года Арвидас Сабонис высказался о своём сыне Домантасе, который выступает в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за «Сакраменто Кингз».

«Я очень рад, что здесь [в НБА] есть кровь Сабониса. При этом Домантас здорово себя проявляет. Моя история закончилась быстро. Настал черёд его истории, и она будет длинной. Послушайте, мне [почти] 60 лет. Все знают обо мне всё, что нужно. Всё уже сказано. Но Дома – это уже другая история. Что касается меня… О чём ещё говорить?» — приводит слова Сабониса-старшего издание ESPN US.

Редкие кадры: легендарный Арвидас Сабонис и его сын Домантас: