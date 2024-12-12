Клуб НБА, который почти пять лет не мог победить соперника, прервал неудачную серию

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Хьюстон Рокетс» прервала свою неудачную серию в матчах с «Голден Стэйт Уорриорз». «Хьюстон» не мог одолеть «Голден Стэйт» на протяжении 15 матчей в рамках регулярных чемпионатов. Серия прервалась после четвертьфинального матча Кубка НБА, где «Рокетс» взяли верх со счётом 91:90. До этого игроки «Хьюстона» обыгрывали «воинов» в последний раз в феврале 2020 года.

Напомним, в полуфинале Кубка Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон» встретится с клубом «Оклахома-Сити Тандер». Встреча пройдёт в ночь с 14 на 15 декабря и начнётся в 4:30 мск. В другой полуфинальной паре сыграют «Милуоки Бакс» и «Атланта Хоукс».

Чемпион НБА назвал Карри королём разыгрывающих защитников: