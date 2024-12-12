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Клуб НБА, который почти пять лет не мог победить соперника, прервал неудачную серию

Клуб НБА, который почти пять лет не мог победить соперника, прервал неудачную серию
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Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Хьюстон Рокетс» прервала свою неудачную серию в матчах с «Голден Стэйт Уорриорз». «Хьюстон» не мог одолеть «Голден Стэйт» на протяжении 15 матчей в рамках регулярных чемпионатов. Серия прервалась после четвертьфинального матча Кубка НБА, где «Рокетс» взяли верх со счётом 91:90. До этого игроки «Хьюстона» обыгрывали «воинов» в последний раз в феврале 2020 года.

НБА — регулярный чемпионат
12 декабря 2024, четверг. 05:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
91 : 90
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Хьюстон Рокетс: Холидей, Томпсон, Ландейл, Грин, Ванвлит, Уитмор, Тэйт, Брукс, Смит II, Адамс, Шеппард, Исон, Уильямс, Шенгюн, Грин
Голден Стэйт Уорриорз: Пэйтон II, Куминга, Андерсон, Подзиемски, Луни, Хилд, Сантос, Грин, Карри, Джексон-Дэвис, Уотерс III, Спенсер

Напомним, в полуфинале Кубка Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон» встретится с клубом «Оклахома-Сити Тандер». Встреча пройдёт в ночь с 14 на 15 декабря и начнётся в 4:30 мск. В другой полуфинальной паре сыграют «Милуоки Бакс» и «Атланта Хоукс».

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