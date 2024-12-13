Домантас Сабонис – об отце Арвидасе: я всего лишь ещё один баскетболист, а он – легенда

Центровой «Сакраменто Кингз» Домантас Сабонис высказался о своём отце, именитом советском и литовском баскетболисте Арвидасе Сабонисе.

«Я совсем на него не похож. Он выступал на совершенно другом уровне. Знаете, некоторые легенды никогда не умирают. Я всего лишь ещё один баскетболист. А он – легенда», — приводит слова Домантаса ESPN US.

Арвидас – член Зал славы ФИБА и член Зала славы баскетбола. Является обладателем золотой медали на Олимпиаде 1988 года в Сеуле (Южная Корея). Дважды становился бронзовым медалистом Олимпийских игр (1992 года в Барселоне и 1996 года в Атланте).

Редкие кадры: легендарный Арвидас Сабонис и его сын Домантас: