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Домантас Сабонис – об отце Арвидасе: я всего лишь ещё один баскетболист, а он – легенда

Домантас Сабонис – об отце Арвидасе: я всего лишь ещё один баскетболист, а он – легенда
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Центровой «Сакраменто Кингз» Домантас Сабонис высказался о своём отце, именитом советском и литовском баскетболисте Арвидасе Сабонисе.

«Я совсем на него не похож. Он выступал на совершенно другом уровне. Знаете, некоторые легенды никогда не умирают. Я всего лишь ещё один баскетболист. А он – легенда», — приводит слова Домантаса ESPN US.

Арвидас – член Зал славы ФИБА и член Зала славы баскетбола. Является обладателем золотой медали на Олимпиаде 1988 года в Сеуле (Южная Корея). Дважды становился бронзовым медалистом Олимпийских игр (1992 года в Барселоне и 1996 года в Атланте).

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