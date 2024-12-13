Названы три игрока НБА, чьи страницы обошли Леброна по популярности в трёх штатах США

Издание Basketball-Reference.com поделилось информацией о популярности среди пользователей страниц нынешних игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Так, страница лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса оказалась самой просматриваемой в 47 штатах США.

В трёх оставшихся штатах лидерами оказались центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич (Колорадо), тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо (Висконсин) и лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум (Массачусетс).

Фото: Basketball Reference

Ранее американский боец смешанных единоборств (ММА) Колби Ковингтон жёстко высказался о Леброне.

Кевин Лав и Леброн Джеймс перед матчем: